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Лидер Аргентины заявил, что готов передать власть победившему на выборах Милею

Дарина Криц
04:28 20.11.2023
Фернандес сказал, что больше всего ценит волю народа и с 20 ноября готов начать передачу власти.
Лидер Аргентины заявил, что готов передать власть победившему на выборах Милею
© Фото: © Sebastian Salguero dpa Global Look Press
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Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что с 20 ноября готов начать передачу власти победившему на выборах Хавьеру Милею. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Он указал, что является сторонником демократии и высоко ценит волю народа, который миллионами голосов выбрал Милея. Фернандес добавил, что на ближайшие четыре года определилась судьба Аргентины, и начиная с понедельника, он готов работать с победившим Милеем, чтобы «гарантировать упорядоченную передачу власти».

«Со своей стороны я продолжу работать во имя укрепления демократии и республиканских институтов вместе со всеми секторами национального движения, которое всегда будет бороться за справедливую, свободную и суверенную родину», - написал президент Фернандес.

Ранее сообщались итоги второго тура выборов президента Аргентины. Хавьер Милей набрал 55,95% голосов и победил. Его оппонент - министр экономики и кандидат от правых сил Серхио Масса - 44,04%. Всего удалось посчитать 86,59% голосов.

Милей запомнился в первую очередь тем, что выступил против вступления Аргентины в БРИКС. Он не приветствует сотрудничество с такими крупными странами как Россия, Китай, Бразилия, но за сотрудничество с США и Израилем. Также Милей за долларизацию экономики Аргентины и приватизацию, включая сферы здравоохранения и образования.

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