Организация «Врачи без границ» сообщила об атаке их клиники в Газе

Сообщается, что в момент нападения на улице был виден израильский танк.

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Организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила об обстреле их клиники, находящейся в городе Газа. Об этом представители организации написали на своей странице в соцсети X.

В результате атаки часть здания была повреждена, четыре машины MSF сгорели, одна была раздавлена, предположительно, танком. Организация отметила, что на улице близ клиники был виден израильский танк.

«Сотрудник MSF и 20 родственников в клинике... Мы не знаем их статуса», - говорится в сообщении «Врачей без границ».

Ранее канал Al Jazeera сообщал, что ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по индонезийской больнице в секторе Газа. По данным телеканала, в результате атаки ранения получили пациенты и члены персонала медучреждения.