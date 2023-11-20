Жительница Горловки получила ранение в результате обстрела ВСУ

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В результате обстрела Горловки украинскими националистами ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь», - говорится в сообщении мэра.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены газопровод и частные жилые дома. Также жертвой обстрела стала 51-летняя женщина.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил ущерб от обстрелов украинских боевиков в Белгородской, Брянской и Курской областях. По его сообщениям, общий ущерб уже превысил семь миллиардов рублей.