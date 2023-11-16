В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев заявил о 7-миллиардном ущербе от обстрелов со стороны Украины

Владимир Рубанов
13:52 16.11.2023
В регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов.
Патрушев заявил о 7-миллиардном ущербе от обстрелов со стороны Украины
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
Читайте нас на:

Ущерб от украинских обстрелов в Белгородской, Брянской и Курской областях превысил 7 млрд рублей, заявил в четверг на совещании по нацбезопасности в Воронеже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Киев все активнее пытается обстреливать российскую территорию, сообщает ТАСС. В этом году три российских приграничных региона обстреляли больше 8 000 раз.

Патрушев также отметил рост террористической активности Украины. В регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов. В большинстве случаев при этом использовались беспилотные летательные аппараты.

В ЦФО предотвратили больше 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, сообщил Патрушев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:22 В стране и мире
В МГИМО сообщили об увольнении замдекана Кобаладзе по собственному желанию
13:00 В стране и мире
Видео
ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки сопровождается увеличением цен на жилье
12:35 В стране и мире
«Ведомости»: к 2024 году могут создать дирекцию Большого и Мариинского театров
11:44 В стране и мире
В Китае назвали слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине» безответственными
11:30 В стране и мире
Банки Израиля ограничивают операции с ценными бумагами россиян
Популярное
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Московская бабушка захотела стать инвестором и потеряла 18,7 млн рублей
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.