Патрушев заявил о 7-миллиардном ущербе от обстрелов со стороны Украины
В регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов.
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Ущерб от украинских обстрелов в Белгородской, Брянской и Курской областях превысил 7 млрд рублей, заявил в четверг на совещании по нацбезопасности в Воронеже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, Киев все активнее пытается обстреливать российскую территорию, сообщает ТАСС. В этом году три российских приграничных региона обстреляли больше 8 000 раз.
Патрушев также отметил рост террористической активности Украины. В регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов. В большинстве случаев при этом использовались беспилотные летательные аппараты.
В ЦФО предотвратили больше 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, сообщил Патрушев.