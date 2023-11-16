Патрушев заявил о 7-миллиардном ущербе от обстрелов со стороны Украины

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Ущерб от украинских обстрелов в Белгородской, Брянской и Курской областях превысил 7 млрд рублей, заявил в четверг на совещании по нацбезопасности в Воронеже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Киев все активнее пытается обстреливать российскую территорию, сообщает ТАСС. В этом году три российских приграничных региона обстреляли больше 8 000 раз.

Патрушев также отметил рост террористической активности Украины. В регионах Центрального федерального округа произошло 128 терактов. В большинстве случаев при этом использовались беспилотные летательные аппараты.

В ЦФО предотвратили больше 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, сообщил Патрушев.