Мирная жительница из ДНР погибла при обстреле ВСУ

Трагедия произошла в населенном пункте Кумачово. Жительнице было 51 год.

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В результате обстрела территории ДНР со стороны ВСУ погибла 51-летняя женщина. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в официальной сводке представительства в Telegram-канале.

«<...> населенный пункт Кумачово (Старобешевский район): по улице Ленина погибла женщина 1972 года рождения», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецке повреждены частные жилые, газопровод и ЛЭП. А в населенном пункте Докучаевск от обстрелов пострадала коммунальная техника и два многоквартирных жилых дома. Представительство уточняет, что информация о последствиях обстрелов со стороны украинской армии продолжают поступать.