Министр финансов США Йеллен заявила, что Киев полностью зависим от Штатов

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Киевский режим полностью зависит от финансовой помощи США и других союзников, заявила министр финансов Штатов Джанет Йеллен.

«Украина целиком зависит от этой помощи. Нам нужно присоединиться к остальным», - цитирует РИА Новости слова министра со ссылкой на телеканал CNBC.

Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи Украине будет одобрен американским конгрессом не раньше середины декабря. В США надеются начать переговоры об этом уже в конце текущего месяца, так как у украинцев истощаются запасы оружия и топлива.

Напомним, что в одобренном законопроекте о временном финансировании правительства нет расходов на Украину и Израиль. За проект высказались 336 членов палаты, против - 95.