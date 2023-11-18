Bloomberg: США не одобрят помощь Украине как минимум до середины декабря
Конгресс США сможет принять решение по отправке очередного пакета военной помощи Украине не раньше, чем через месяц или дольше, сообщило агентство Bloomberg.
«Скорейшее, когда Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине, - в середине декабря», - говорится в публикации.
Отмечается, что в демократической партии Конгресса считают, что к концу ноября, после перерыва в честь празднования Дня Благодарения, необходимо начать обсуждение этого вопроса, поскольку «у украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», а военная поддержка стран Запада «дает трещину».
Также согласно прогнозам, очередная партия боеприпасов для Киева будет обсуждаться и согласовываться уже новом году. По словам представителя Пентагона, в Вашингтоне уже начали ограничивать военную и финансовую поддержку киевского режима.
В среду 15 ноября Палатой представителей США был одобрен законопроект о двухэтапном временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.