В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: США не одобрят помощь Украине как минимум до середины декабря

Елизавета Кондрикова
03:37 18.11.2023
По словам представителя Пентагона, США начали ограничивать объемы военной помощи киевскому режиму.
Bloomberg: США не одобрят помощь Украине как минимум до середины декабря
© Фото: via www.imago-images.de, www.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

Конгресс США сможет принять решение по отправке очередного пакета военной помощи Украине не раньше, чем через месяц или дольше, сообщило агентство Bloomberg.

«Скорейшее, когда Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине, - в середине декабря», - говорится в публикации.

Отмечается, что в демократической партии Конгресса считают, что к концу ноября, после перерыва в честь празднования Дня Благодарения, необходимо начать обсуждение этого вопроса, поскольку «у украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», а военная поддержка стран Запада «дает трещину».

Также согласно прогнозам, очередная партия боеприпасов для Киева будет обсуждаться и согласовываться уже новом году. По словам представителя Пентагона, в Вашингтоне уже начали ограничивать военную и финансовую поддержку киевского режима.

В среду 15 ноября Палатой представителей США был одобрен законопроект о двухэтапном временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:11 В стране и мире
В Кремле сообщили о подготовке России к участию в виртуальном саммите G20
21:00 В стране и мире
Видео
Неизвестные со стрельбой похитили 300 миллионов рублей в Москве
20:17 В стране и мире
Видео
Путин ответил строками из песни Высоцкого о запрете Европой русской культуры
17:29 В стране и мире
Видео
В Калининграде иномарка влетела в остановку, погибла 7-летняя девочка
16:38 В стране и мире
Петицию против закрытия границы с Россией подписали тысячи жителей Финляндии
Популярное
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
Камеры сняли, как машина сбила людей на остановке в Калининграде
Видео
Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Видео
СК показал кадры из дома, где хакасский фермер насильно держал «рабов»
Видео
В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.