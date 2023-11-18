Bloomberg: США не одобрят помощь Украине как минимум до середины декабря

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Конгресс США сможет принять решение по отправке очередного пакета военной помощи Украине не раньше, чем через месяц или дольше, сообщило агентство Bloomberg.

«Скорейшее, когда Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине, - в середине декабря», - говорится в публикации.

Отмечается, что в демократической партии Конгресса считают, что к концу ноября, после перерыва в честь празднования Дня Благодарения, необходимо начать обсуждение этого вопроса, поскольку «у украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», а военная поддержка стран Запада «дает трещину».

Также согласно прогнозам, очередная партия боеприпасов для Киева будет обсуждаться и согласовываться уже новом году. По словам представителя Пентагона, в Вашингтоне уже начали ограничивать военную и финансовую поддержку киевского режима.

В среду 15 ноября Палатой представителей США был одобрен законопроект о двухэтапном временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.