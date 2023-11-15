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Конгрессмены приняли проект финансирования правительства без помощи Украине

Ян Брацкий
02:41 15.11.2023
Программы по транспорту, энергетике и военному строительству США профинансируют до конца января, выплаты другим ведомствам предлагается продлить до начала февраля 2024 года.
Конгрессмены приняли проект финансирования правительства без помощи Украине
© Фото: Aaron SchwartzXinHua Global Look Press
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Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. За принятие законопроекта высказались 336 членов палаты, против - 95.

Законопроект был представлен спикером палаты Майком Джонсоном для предотвращения возможной остановки деятельности федеральных властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства.

Согласно принятому решению, до середины января будут профинансированы некоторые программы по транспорту, энергетике и военному строительству. Финансирование остальных правительственных секторов будет рассчитано до начала февраля, пишет РИА Новости. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги для Киева и Тель-Авива. Теперь свою подпись под законопроектом должен поставить президент США Джо Байден.

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