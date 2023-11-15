Конгрессмены приняли проект финансирования правительства без помощи Украине
Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. За принятие законопроекта высказались 336 членов палаты, против - 95.
Законопроект был представлен спикером палаты Майком Джонсоном для предотвращения возможной остановки деятельности федеральных властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства.
Согласно принятому решению, до середины января будут профинансированы некоторые программы по транспорту, энергетике и военному строительству. Финансирование остальных правительственных секторов будет рассчитано до начала февраля, пишет РИА Новости. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги для Киева и Тель-Авива. Теперь свою подпись под законопроектом должен поставить президент США Джо Байден.