Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро

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Германия собирается в следующем году предоставить Киеву военную помощь на сумму восьми миллиардов евро вместо запланированных четырех. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в немецком Минобороны.

«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро, теперь восемь миллиардов», - цитирует РИА Новости сообщение Bild.

Такое решение было принято в связи с тем, что изначально заложенные деньги на помощь Киеву уже иссякли из-за текущих проектов. Вопрос об удвоении помощи будет рассмотрен комитетом Бундестага на следующей неделе.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза выступили против предоставления военной помощи Украине на сумму в более чем 20 миллиардов евро. Одной из таких стран стала Германия.