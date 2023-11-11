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Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро

Елизавета Егорова
18:49 11.11.2023
Германия почти полностью израсходовала текущий пакет военной помощи в размере четырех миллиардов долларов, поэтому собирается удвоить финансирование, пишет Bild.
Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress
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Германия собирается в следующем году предоставить Киеву военную помощь на сумму восьми миллиардов евро вместо запланированных четырех. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в немецком Минобороны.

«Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро, теперь восемь миллиардов», - цитирует РИА Новости сообщение Bild.

Такое решение было принято в связи с тем, что изначально заложенные деньги на помощь Киеву уже иссякли из-за текущих проектов. Вопрос об удвоении помощи будет рассмотрен комитетом Бундестага на следующей неделе.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза выступили против предоставления военной помощи Украине на сумму в более чем 20 миллиардов евро. Одной из таких стран стала Германия.

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