Ряд стран ЕС выступил против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро

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Ряд стран Евросоюза, включая Германию, выступили против предоставления пакета военной помощи киевскому режиму суммарным объемом в 20 миллиардов евро. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что изначальный план по поддержке Украины на 20 миллиардов долларов может измениться. Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил выделять эту помощь в длительный срок. Однако против выдачи военной помощи в этот раз выступила и Германия, являющаяся одной из ключевых фигур Евросоюза.

«У Германии возникло много вопросов, и не просто так. Мы говорим о большом количестве денег. Я не буду утверждать, что соглашение мертво на данном этапе, но, конечно, всегда есть место для улучшений», - сказал Боррель.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что Евросоюз не успевает поставить заявленное количество снарядов Украине. По информации издания, ЕС планировал поставить к весне миллион снарядов для артиллерии, однако на данный момент план выполнен лишь на 30% при условии, что прошла половина отведенного срока.