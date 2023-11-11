В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ряд стран ЕС выступил против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро

Никита Черненко
02:21 11.11.2023
Идея Евросоюза послать Украине крупный пакет помощи столкнулась с сопротивлением от ряда европейских стран.
Ряд стран ЕС выступил против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро
© Фото: Fabian Sommer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Ряд стран Евросоюза, включая Германию, выступили против предоставления пакета военной помощи киевскому режиму суммарным объемом в 20 миллиардов евро. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что изначальный план по поддержке Украины на 20 миллиардов долларов может измениться. Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил выделять эту помощь в длительный срок. Однако против выдачи военной помощи в этот раз выступила и Германия, являющаяся одной из ключевых фигур Евросоюза.

«У Германии возникло много вопросов, и не просто так. Мы говорим о большом количестве денег. Я не буду утверждать, что соглашение мертво на данном этапе, но, конечно, всегда есть место для улучшений», - сказал Боррель.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что Евросоюз не успевает поставить заявленное количество снарядов Украине. По информации издания, ЕС планировал поставить к весне миллион снарядов для артиллерии, однако на данный момент план выполнен лишь на 30%  при условии, что прошла половина отведенного срока.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет
22:43 В стране и мире
Видео
В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»
16:34 В стране и мире
Видео
Al Hadath: заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС
17:27 В стране и мире
Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет
17:03 В стране и мире
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.