Артиллерия разгромила позиции украинской пехоты в районе Белогоровки
Огонь по неприятелю вели расчеты «Южной» группировки войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллеристов в зоне специальной военной операции.
Огонь ведут военнослужащие «Южной» группировки войск.
На видео можно заметить, как российские снаряды разрываются точно в украинских траншеях, поражая позиции противника.
Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало, как бесплотники уничтожают вражескую пехоту и технику.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.