В районе Белогоровки российские БПЛА уничтожают пехоту врага
Военные наносят удары при помощи сбрасываемых боеприпасов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне специальной операции операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожают пехоту ВСУ. Кадры боевой работы в районе Белогоровки опубликовало Министерство обороны России.
Российские военные наносят удары при помощи сбрасываемых боеприпасов. Напомним, при помощи БПЛА уничтожают не только пехоту.
Выводится из строя также техника. Операторы беспилотников бьют и по скрытым позициям и местам укрытия для техники.
Материал подготовил Сергей Лебедев и Николай Баранов.