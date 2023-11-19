FPV-дроны уничтожили бронетехнику и укрытия в районе Белогоровки
Операторы беспилотников Южной группировки войск поражают также скрытые позиции и места укрытия для техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронетранспортеры, бронеавтомобили украинских боевиков в районе Белогоровки. Кадры объективного контроля поражения позиций и техники противника опубликовало Минобороны России.
На видео операторы беспилотников уничтожают бронетранспортеры, бронеавтомобили, а также скрытые позиции и места укрытия для техники.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.