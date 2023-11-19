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Байден: США помогают Украине, чтобы избежать вовлечения ВС США в конфликт

Елизавета Кондрикова
00:33 19.11.2023
Президент США добавил, что помощь Украине отвечает интересам Соединенных Штатов и стран Европы и представляет «инвестицию» в безопасность США.
Байден: США помогают Украине, чтобы избежать вовлечения ВС США в конфликт
© Фото: Spc. Roberto Diaz, Keystone Press Agency Globallookpress
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Соединенные Штаты оказывают финансовую и военную поддержку Украине для того, чтобы не допустить вовлечения американских военных в конфликт и его дальнейшего разрастания, заявил президент США Джо Байден в статье для газеты The Washington Post.

«По опыту двух мировых войн прошлого столетия мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Это напрямую привлекает Америку. Вот почему наши обязательства перед Украиной сегодня – это инвестиции в нашу собственную безопасность, это предотвратит более широкий конфликт завтра», - сказал президент США.

По его словам, западная поддержка киевского режима отвечает интересам как США, так и европейских стран.

Он добавил, что результатом действий Соединенных Штатов стало укрепление НАТО, а также заручение поддержкой со стороны азиатских стран, которые убеждены во взаимозависимости Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Байден также упомянул влияние ближневосточных конфликтов на весь остальной мир и поставил целью Запада прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и недопущение подобных войн в регионе в будущем. Вместе с этим он признал необходимость построения собственного палестинского государства.

Ранее в американском журнале Newsweek выразили мнение о том, что именно администрация президента США владеет успехами и неудачами Украины из-за политики, отметив, что у американцев нет подходящей стратегии для победы Киева.

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