На IX Санкт-Петербургский международный культурный форум приехали делегации из 70-ти стран - те, кто понимает, что отменить российскую культуру и ее общемировое значение невозможно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В пятницу, 17 ноября, президент Владимир Путин прибыл в Северную столицу, чтобы принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

На Форуме объединенных культур собрались делегации из 70-ти стран - те, кто понимает, что отменить российскую культуру и ее общемировое значение невозможно.

Гости Санкт-Петербурга - писатели, художники, актеры, поэты и музыканты - знакомятся друг с другом, общаются и поражаются тому, что Россия, несмотря на все давление и откровенную травлю русских за рубежом, по-прежнему открыта для сотрудничества и, возможно, именно такие гуманитарные контакты станут той ниточкой, которая сможет вывести весь мир из тупика.

Цель организаторов форума - донести, что национальное искусство не должно оставаться запертым в границах одной страны. И пока будут проходить такие мероприятия, весь мир будет ближе друг к другу.

О том, что говорили российский лидер и ведущие представители русского искусства на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».