Путин про окно в Европу: когда дует, можно и прикрыть, но у нас хорошая погода

Наша страна не хочет ни с кем рвать отношения, подчеркнул российский лидер.

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Президент России Владимир Путин во время участия в пленарном заседании Форума объединенных культур ответил на вопрос о том, стоит ли в сложившихся условиях «прикрыть» окно в Европу, которое «прорубил» Петр Великий.

«Когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода», - сказал глава государства.

В то же время, отметил российский лидер, наша страна не хочет ни с кем рвать отношения, Россия ничего не закупоривает - «ни двери, ни форточки, ни окна».

Кроме того, Путин заявил, что некоторые страны сами пытаются оградиться от нашей культуры, перечеркнуть ее. Но отменить русскую культуру невозможно, заключил он.