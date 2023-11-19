В ЦАХАЛ сообщили о задержании более 100 членов ХАМАС

Среди них - трое участников-бойцов элитного подразделения, участвовавших в атаках 7 октября.

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Армия обороны Израиля за последние несколько дней задержала более 100 боевиков ХАМАС, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В том числе задержаны трое подозреваемых бойцов элитного подразделения ХАМАС "Нохба", участвовавших в атаках 7 октября», - уточняется в сообщении.

Их отправили в Израиль для допросов.

Как отмечается, израильские военные в том числе задержали бойцов, которые были ответственны за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику. Задержанные раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений и методы своей работы, подробности рытья туннелей и прочее.

В цели ЦАХАЛ входит полное уничтожение палестинского движения ХАМАС, освобождение пленников и недопущение возникновения новой силы в регионе, которая могла бы угрожать Израилю. Именно поэтому, армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы, ранее заявлял Нетаньяху.

По последним данным, в зоне палестино-израильского конфликта погибло 13 тысяч мирных жителей, около 70% погибших составляют дети и женщины.