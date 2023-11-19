ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать

По сообщению ВОЗ, в больнице нет воды, еды, электричества и топлива, а запасы медикаментов истощены.

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Всемирная организация здоровья (ВОЗ) провела оценочный осмотр больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и заключила, что та больше не может работать из-за разрушенного состояния, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Команда увидела, что больница больше не может функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, запасы медикаментов истощены», - сказал Гебрейесус в своем аккаунте в социальной сети X.

Он добавил, что больница больше не может помочь оставшимся пациентам, среди которых есть младенцы, и всех необходимо эвакуировать. С подобным призывом обратился персонал больницы, ВОЗ просит о «полном содействии» в деле эвакуации.

В среду 15 ноября ЦАХАЛ провела военную операцию на территории крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа», где, по их данным, находились военные ХАМАС и их оружие. После операции связь с больницей была полностью потеряна.

При этом в палестинском движении отрицают заявление израильской армии о найденном в медучреждении оружии, назвав слова ЦАХАЛ ложью и провокацией.