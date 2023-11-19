В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать

Елизавета Кондрикова
02:15 19.11.2023
По сообщению ВОЗ, в больнице нет воды, еды, электричества и топлива, а запасы медикаментов истощены.
ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать
© Фото: Тарек Алиян, РИА Новости
Читайте нас на:

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) провела оценочный осмотр больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и заключила, что та больше не может работать из-за разрушенного состояния, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Команда увидела, что больница больше не может функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, запасы медикаментов истощены», - сказал Гебрейесус в своем аккаунте в социальной сети X.

Он добавил, что больница больше не может помочь оставшимся пациентам, среди которых есть младенцы, и всех необходимо эвакуировать. С подобным призывом обратился персонал больницы, ВОЗ просит о «полном содействии» в деле эвакуации.

В среду 15 ноября ЦАХАЛ провела военную операцию на территории крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа», где, по их данным, находились военные ХАМАС и их оружие. После операции связь с больницей была полностью потеряна.

При этом в палестинском движении отрицают заявление израильской армии о найденном в медучреждении оружии, назвав слова ЦАХАЛ ложью и провокацией.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу в Белгородской области, два человека ранены
18:23 В стране и мире
Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
17:38 В стране и мире
Эрдоган вновь пообещал наказать Израиль за военные преступления в Газе
16:51 В стране и мире
Видео
В МЧС сообщили, что очередной спецборт доставит из Каира в Москву 120 граждан РФ
10:50 В стране и мире
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат
Популярное
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.