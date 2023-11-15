ЦАХАЛ начала военную операцию в крупнейшей больнице Газы «Аль-Шифа»

В израильской армии считают, что ХАМАС использует здание больницы в военных целях, ранее в ЦАХАЛ отвели 12 часов на то, чтобы военные ХАМАС покинули территорию медучреждения.

© Фото: IMAGO, Ghassan-Abu-Eid, Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале военной операции в больнице «Аль-Шифа» на севере сектора Газа, здание которой, по данным Израиля, используется военными движения ХАМАС. Об этом израильская армия сообщила в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в указанном районе больницы "Аль-Шифа"», - цитирует издание Life пресс-службу ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ добавили, что в состав сил, участвующих в операции, входят также медицинские работники и лица, говорящие на арабском языке, для того чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам, в особенности, если ХАМАС решат использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Уточняется, что Израиль ранее предупреждал движение ХАМАС о намерении осуществить удар по больнице, если оно не прекратит использовать здание медучреждения в военных целях. Перед объявлением операции военным ХАМАС отводилось 12 часов на то, чтобы покинуть больницу, чего не произошло.

В пресс-службе также призвали всех представителей палестинского движения, находящихся в больнице, сдаться.

Накануне израильская армия осуществила удар по родильному отделению больницы «Аль-Шифа», по итогу больничному корпусу был нанесен значительный ущерб. В результате атаки погибли двое недоношенных детей, один пациент, находящийся на интенсивной терапии, и еще пятерых раненых не удалось спасти из-за закрытия операционных.

Всего ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе за последние 36 дней с момента обострения палестино-израильского конфликта, под ударами по медучреждениям анклава погибли 521 человек.