Путин: создание суверенной Палестины может решить конфликт на Ближнем Востоке

© Видео: Пресс-служба президента России © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Globallookpress

Для решения палестино-израильского конфликта необходимо создание «суверенного и независимого» палестинского государства, о чем российская сторона не раз говорила и палестинскому, и израильскому руководству. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

«Ключ к решению конфликта в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства», - сказал президент.

Путин также указал на то, что Израиль вместо наказания террористов, совершивших нападение на его территорию, начал мстить «по принципу коллективной ответственности», в ходе чего страдают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, в том числе дети и женщины.