Белый дом: Си Цзиньпин намерен стабилизировать отношения между США и Китаем

Лидеры США и Китая провели двустороннюю встречу в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС в США.

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Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять президенту США Джо Байдену, что он намерен действовать в направлении стабилизации отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов по итогам переговоров между двумя лидерами.

«Председатель Си в ходе переговоров дал ясно понять, что определенно намерен стабилизировать отношения с Соединенными Штатами», - приводит ТАСС слова чиновника.

Он также добавил, что глава Китайской Народной республики посвятил некоторое время разговорам о «центральной роли» народной партии Китая. Это было сделано с тем, чтобы преодолеть негативные убеждения, которые имеются в американском обществе в отношении китайской правящей партии, что, по мнению Си Цзиньпина, несправедливо.

Джо Байден и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Сан-Франциско, куда китайский лидер прибыл для участия в саммите АТЭС. По итогам встречи, которая прошла в откровенном и конструктивном ключе, президент США отметил прогресс в отношениях с Китаем.