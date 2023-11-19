Песков рассказал, как России удалось избежать обвала экономики из-за санкций

По его словам, экономика РФ не только стабилизировалась, но и вышла «на траекторию роста». Сейчас эти темпы составляют 3%.

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Россия справилась и смогла предотвратить обвал экономики, который мог произойти в стране после введения Западом санкций в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. Ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», — отметил Песков, назвав санкции «беспрецедентными».

По его словам, экономика РФ не только стабилизировалась, но и вышла «на траекторию роста». Сейчас эти темпы составляют даже не 2%, как прогнозирует Еврокомиссия, а почти 3%, но и этого пока недостаточно - цифра должна быть выше.

Достичь такого роста удалось благодаря «прозорливым и мудрым решениям руководства страны и титанической работе правительства». К тому же, санкции были введены после двух лет ковида, который тоже был большим ударом для российской экономики, сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что на Западе «мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить». Ситуация для них даже хуже, потому что в России научились извлекать пользу из ограничений, считает он.

О том, что России удалось выстоять в экономическом плане на фоне санкций ранее писало французское издание Le Monde. Страна пережила все последствия конфликта, благодаря адаптации логистических и производственных систем в стране.