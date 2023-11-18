Песков заявил, что страны Запада способны на многое и ничем не гнушаются

Пресс-секретарь президента сказал, что в связи с этим нужно сохранять максимальную собранность.

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Запад будет искать новые варианты давления на Россию, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента сказал, что в связи с этим нужно сохранять максимальную собранность. По словам Пескова, на Западе «мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить». Ситуация для них даже хуже, потому что в России научились извлекать пользу из ограничений, считает он.

Представитель Кремля ответил также на вопрос о том, способны ли западные страны на какие-либо диверсии против России, когда они исчерпают возможности доля санкций. По его словам, Путин неспроста об этом говорит, он обладает определенными данными на этот счет. Страны Запада способны на многое и ничем не гнушаются, сказал Песков.