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Le Monde: Россия выстояла, несмотря на давление Запада

Ирина Егорова
16:59 18.11.2023
По версии издания, Россия адаптировала свои логистические и производственные системы, чтобы противостоять санкциям Запада.
Le Monde: Россия выстояла, несмотря на давление Запада
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press
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России удалось выстоять и в экономическом, и в военном плане, несмотря на все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране, пишет французское издание Le Monde

Также РФ пережила все последствия конфликта, даже те, которые не ожидались. Это стало возможным благодаря адаптации логистических и производственных систем в стране, считают журналисты газеты.

 «Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама себя загнала в санкционный тупик», - цитирует Le Monde мысль президента России Владимира Путина.

Версия французского СМИ схожа с мнением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, на Западе «мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить». Ситуация для них даже хуже, потому что в России научились извлекать пользу из ограничений, считает он. Но Запад будет искать новые варианты давления на Россию. В связи с этим нужно сохранять максимальную собранность.

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