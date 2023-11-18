Байден: народ Палестины заслуживает собственное государство

По мнению президента США Джо Байдена, решить палестино-израильский конфликт можно только путем создания двух государств для двух народов.

© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Global Look Press

Народ Палестины заслуживает собственного государства, а управление сектором Газа и Западным Берегом должно осуществляться обновленной палестинской администрацией. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего», - цитирует главу Белого дома издание Washington Post.

По мнению 46-го президента США, его целью является не остановка войны сейчас, а прекращение боевых действий навсегда. Путь к этому лежит через создание «двух государств для двух народов», подчеркнул он.

О том, что создание суверенного и независимого палестинского государства поможет решить палестино-израильский конфликт ранее заявлял президент Владимир Путин. Свою позицию Кремль неоднократно доносил до Израиля и Палестины. Выступая на совещании по ситуации на Ближнем Востоке Путин отметил, что вместо наказания террористов, напавших на его территорию, Израиль начал мстить по принципу коллективной ответственности. В результате такого подхода гибнут и страдают ни в чем не повинные люди.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после обстрела Израиля с территории сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ начал массированные бомбардировки сектора, после чего приступил к наземной операции. Сейчас сектор Газа полностью блокирован, регион отрезан от энергоснабжения. В уцелевших домах нет воды и света, людям не хватает продовольствия и медикаментов. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, число погибших при израильских ударах по Газе превысило 12,3 тысячи человек.