«Этническая чистка»: что говорят мирные граждане об ударах ЦАХАЛ по сектору Газа

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO Naaman Omar apaimages Global Look Press

Кадры, предположительно, штурма больницы Аш-Шифа в Газе - на видео, подлинность которого пока не удалось подтвердить, врачи, до сих пор отказывавшиеся покидать свои рабочие места, вжимаются в стены, когда снаружи и внутри раздаются выстрелы. По информации ливанского канала Al Mayadeen, бойцы Армии обороны Израиля стреляют в пациентов и персонал больницы.

Один из врачей крупнейшего в Газе госпиталя Аш-Шифа показал, что происходит внутри, когда ЦАХАЛ готовится к штурму здания. На заднем фоне слышны детские крики. Медики пытаются вывезти кого-то из пациентов. Раньше здесь пропадало электричество, а сейчас в госпитале нет ни капли воды.

В ЦАХАЛ подтверждают, что взяли, как считают там, стратегический объект, которым словно живым щитом прикрывались боевики ХАМАС. Но отрицает, что причинил кому-то вред. Напротив, там публикуют видео, как израильская армия доставляет в больницу гуманитарную помощь.

По данным ХАМАС, убито больше 30 человек. Все улицы вокруг усыпаны телами. Израиль призвал гражданское население эвакуироваться на юг. Но многим, чтобы сделать это, пришлось семьями с детьми идти 7 километров пешком, рассказали эвакуированные в составе новой группы наши соотечественники.

«Очень сложно, взрослым не вынести, мы просто прошли через трупы на улицах. Танки там стояли рядом. Вы не представляете, очень страшно там, просто геноцид», - рассказал мужчина, который попросил не показывать его лицо.

При себе у людей по сути только документы. Сотрудники МЧС сверяют имена каждого из приехавших в Египет беженцев и выясняют их размер обуви и одежды. Больше месяца непрерывных обстрелов научили людей довольствоваться малым.

«Добраться было не на чем, топлива нет, машины не ездят - пешком шли больше часа с севера на юг. И мы на "Рафахе" несколько дней на полу спали, места нет нигде, даже в школах не было мест. Очень тяжелая ситуация, надеемся, что все образуется и будет лучше, - поделился Хасан Айман Али.

Всего в списках на эвакуацию, по последним данным, значилось шестьсот человек. Но в составе третьей группы оказалось почти вдвое меньше, чем в предыдущих. По словам российского посла в Израиле, проход россиян через пункт пропуска «Рафах» оказался под угрозой из-за опасной обстановки.

«Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, они всегда, естественно , помогают и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ и даже других стран, которые обращаются за помощью. Мы нашими спасателями очень гордимся, работа там продолжается. Это действительно очень нелегкая работа», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А накануне с президентом Египта провел телефонный разговор Владимир Путин. Он поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие, которого его страна оказывает в эвакуации российских граждан. Обеспокоенность у лидеров двух стран вызывает растущее число жертв среди мирного населения. Кроме этого, президенты призвали к скорейшему прекращению огня и освобождению заложников.

Вчера также появились сообщения, что мэрия Стамбула предложила Минюсту Турции обратиться в Международный уголовный суд. Там требуют возбудить уголовное дело против премьера Израиля за геноцид мирного населения в секторе Газа. А сегодня Реджеп Тайип Эрдоган предложил Биньямину Нетаньяху ответить на вопрос, есть ли у Израиля ядерное оружие, и в открытую назвал его политику террористической.

«Израиль выбрал стратегию тотального уничтожения городов и его жителей. Это пример государственного терроризма, при котором преднамеренно бомбят мирных жителей, находящихся в постоянном пути, после того, как они покинули свои дома. Я открыто говорю, что Израиль - террористическое государство», - заявил турецкий лидер.

С предложением ввести эмбарго на передачу Израилю оружия выступила вице-премьер Испании Иоланда Диас. Во вторник одна из израильских бомб попала в рабочих, которые ликвидировали последствия разрушений во время предыдущего обстрела. По данным палестинской стороны, 7 человек погибли.

«То, что происходит сейчас на Западном берегу, абсолютно возмутительно. На самом деле то, что делают [евреи] поселенцы, - это этническая чистка. Они пользуются тем, что палестинцы бегут от войны и отжимают дома и землю», - сказал бывший посол Франции в Израиле Жерар Аро.

Десять человек, предположительно, стали жертвами авианалетов Израиля по району Хан-Юнис на юге сектора Газа. Еще четыре человека, по данным палестинского МВД, погибли в результате обстрелов жилого дома. Одного из пострадавших удалось достать из-под завалов живым.

Уже завтра в Каире, рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов, ждут очередную группу наших соотечественников из сектора Газа. Тем временем со стороны Египта через КПП «Рафах» туда сегодня заехал первый бензовоз. В анклаве, частично удерживаемом израильской армией, нет питьевой воды, продовольствия, электричества и топлива.