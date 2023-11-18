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Сийярто рассказал об отношении ЕС к конфликту на Украине, как к компьютерной игре

Ирина Егорова
22:50 18.11.2023
Глава МИД Венгрии призвал начать переговорный процесс между Россией и Украиной, а также подчеркнул, что поставки вооружения украинской армии затягивают конфликт.
Сийярто рассказал об отношении ЕС к конфликту на Украине, как к компьютерной игре
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency, Global Look Press
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Большинство стран Европейского союза воспринимают конфликт на Украине, словно компьютерную игру. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на съезде правящей партии «Фидес».

По словам главы ведомства, европейские лидеры «страдают военным психозом», воображая себя игроками компьютерной игры. Политик отметил, что заключить мир на Украине с помощью поставок оружия - это «какая-то таинственная причина», передает ТАСС.

В Венгрии призывают Россию и Украину инициировать переговорный процесс. Сесть за стол переговоров и прекратить огонь необходимо для спасения людей.

 «Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну», - подчеркнул Сийярто.

Киев ранее обсуждал с США и Европой условия переговоров с Россией. Стороны поднимали вопросы о том, что Киеву «придется отказаться от чего-то, чтобы достичь соглашения». Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда открыта для переговоров по украинскому конфликту. 

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