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МИД Турции: помимо дипломатии «есть другие методы» для прорыва блокады Газы

Максим Крюков
22:03 18.11.2023
Глава МИД Турции Хакан Фидан не уточнил, какие именно способы могут быть использованы для урегулирования палестино-израильского конфликта.
МИД Турции: помимо дипломатии «есть другие методы» для прорыва блокады Газы
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press
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Анкара использует язык дипломатии, чтобы прорвать блокаду сектора Газа, однако может прибегнуть к другим средствам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Глава турецкого МИДа не стал уточнять, какие именно методы может использовать страна, чтобы урегулировать палестино-израильского конфликта.

Кроме того, Фидан обвинил ЦАХАЛ, который подвергает ударам больницы и школы, в желании «не оставить ничего живого в Газе». Он отметил, что турецкая сторона не собирается обсуждать послевоенную ситуацию в Газе, пока там не обеспечено прекращение огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. Он подчеркнул, что Тель-Авив реализует стратегию полного уничтожения Газы и его жителей. Турецкий лидер также пообещал наказать еврейское государство за военные преступления в Газе, «даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания».

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