В стране и мире Эрдоган вновь пообещал наказать Израиль за военные преступления в Газе Ирина Егорова Турецкий лидер пообещал сделать для этого все возможное. © Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал добиться наказания властей Израиля за преступления в Газе. «Мы сделаем все возможное, чтобы эти преступления были наказаны. Даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания, мы этого не сделаем», - передает его слова ТАСС. Ранее президент Турции назвал Израиль террористическим государством, обвинив его в преступлениях против человечности в Газе. Он также отметил безоговорочную поддержку Запада в действиях ЦАХАЛ. Анкара уже подала иск в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в «геноциде» в секторе Газа. Эрдоган обратился к ООН и Международному уголовному суду с призывом расследовать совершенные Израилем в Газе преступления. По его словам, ООН и МУС должны объединить свои силы и приступить к необходимой работе. Экспертное мнение и аналитика