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Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, проклятым в мире

Владимир Рубанов
13:19 15.11.2023
Президент Турции обвинил Тель-Авив в стратегии полного уничтожения Газы и ее жителей.
Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, проклятым в мире
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, выступая с речью в турецком парламенте, сообщает Anadolu.

Израиль реализует стратегию полного уничтожения города Газа и его жителей, заявил турецкий лидер.

«Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством», - сказал он.

Если Израиль продолжит «свою бойню таким образом», то повсеместно будет зафиксировано, что это «террористическое государство, проклятое во всем мире», сказал Эрдоган.

Президент Турции также напрямую обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и сказал, что тот хоть и обладает ядерным оружием, но его все равно ожидает конец.

«У тебя есть ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Что бы у тебя ни было, ты все равно уйдешь», - сказал Эрдоган.

Анкара уже подала иск в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в «геноциде» в секторе Газа. 

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