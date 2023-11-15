Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, проклятым в мире
Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, выступая с речью в турецком парламенте, сообщает Anadolu.
Израиль реализует стратегию полного уничтожения города Газа и его жителей, заявил турецкий лидер.
«Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством», - сказал он.
Если Израиль продолжит «свою бойню таким образом», то повсеместно будет зафиксировано, что это «террористическое государство, проклятое во всем мире», сказал Эрдоган.
Президент Турции также напрямую обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и сказал, что тот хоть и обладает ядерным оружием, но его все равно ожидает конец.
«У тебя есть ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Что бы у тебя ни было, ты все равно уйдешь», - сказал Эрдоган.
Анкара уже подала иск в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в «геноциде» в секторе Газа.