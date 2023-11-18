«Кусочек души отдать ребяткам»: как волонтеры поддерживают российских бойцов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве волонтеры, несмотря на занятость на основной работе, помогают медработникам выхаживать раненых. А другие по зову сердца сдают кровь для наших героев СВО.

Владимир Савельев - волонтер. И в женском коллективе выполняет тяжелую физическую работу. Помогает перемещать раненых с кровати на кушетку или кресло-каталку, отвозит их на процедуры. Чтобы врачам и медсестрам было легче, заведует хозчастью. Его дедушки - герои Великой Отечественной, сражались со злом, как сейчас наши бойцы в зоне спецоперации. Владимир признается: помогая раненым в госпитале, он продолжает дело, начатое дедами. И пока он сам не в зоне СВО, обязан помочь ребятам любым способом.

«Я морально был готов, что и мне придет повестка, и как бы даже готовился к этому, и физически в том числе. Но когда волна прошла, понятно, что очередь еще не пришла, но что-то делать я был должен», - поделился Владимир Савельев.

Волонтеры каждый день сменяют друг друга, не жалея времени и сил. Здесь и домохозяйки, и сотрудники госорганов и частных организаций. Постричь, отвезти на перевязку - спектр обязанностей обширен. Здесь директор фирмы может попробовать себя в роли медсестры, а бухгалтер и швабру в руки возьмет.

«Я прихожу сюда два раза в неделю, в то время, когда надо помогать. Бойцы разной степени ранений. Кто-то сам может передвигаться, есть те, кто лежит. Персонал - в основном бабушки, им тяжело мужиков перекладывать», - рассказал Владимир Савельев.

Самая важная поддержка оказывается в центре переливания крови. Ведь каждая капля может спасти жизнь. Поэтому подходит к такой процедуре серьезно не только персонал, но и сами доноры.

Процесс донации крови сейчас доступен всем и не занимает много времени. Но прежде чем идти на такой ответственный шаг нужно сдать анализ крови. Достаточно уколоть палец, собрать биоматериал. И если результаты будут в порядке, можно перейти к следующему этапу сдачи крови.

Принять участие в таком важном деле приходят от мало до велика. Михаил Мытарев - почетный донор. Сдавал кровь 539 раз и, несмотря на возраст, продолжает до сих пор. А после начала СВО понял, что сейчас это особенно необходимо.

«Я перешел в госпиталь Бурденко из Центра крови ФМБА, чтобы моя кровь помогала нашим мальчикам, которые попадают в московские госпитали. Я с каждой донации хочу кусочек своей души и своего добра отдать ребяткам», - сказал Михаил Мытарев.

Историй, подобных этим, много. Тысячи неравнодушных людей по всей стране объединяются, чтобы поддержать наших бойцов и приблизить общую победу. Шьют массети, собирают дроны, комплектуют аптечки. Узнать об акциях можно на канале «Добро-Информ», который был запущен Министерством обороны России. Больше информации о канале можно получить на официальном сайте российского оборонного ведомства «Добро-Информ», а также в одноименном Telegram-канале. По любым вопросам можно написать на электронную почту Dobro@mil.ru или позвонить на единому телефонному номеру 117.