Волонтеры передали бойцам-связистам из Ставрополья маскировочные сети и продукты

Также в зону спецоперации отправят непортящиеся продуктовые наборы и индивидуальные гигиенические пакеты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Волонтеры проекта «СвоихНЕбросаем ZV26» в Ставропольском крае передали военнослужащим бригады связи гуманитарную помощь. В составе груза маскировочные сети, маскировочные халаты, нашлемники, продукты питания, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.

«Отгрузили гуманитарную помощь в виде консервации, сушеных сухариков, борщей сублимированных. И сухой душ армейский. Сухой душ армейский помогает ребятам в условиях, где нет воды, поддерживать гигиену», - рассказали волонтеры.

В каждую маскировочную сеть военнослужащим кладут небольшие подарки и вплетают ленточки с молитвами. Волонтеры ждут скорейшего возвращения военнослужащих домой, и конечно же с победой.

Поддержать наших бойцов в зоне военной операции по защите Донбасса может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями простых россиян и организаций, откликнувшихся на призыв оказаться в ряду тех, кому небезразлично, что происходит на передовой. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.