В стране и мире В стране и мире Добро-Информ ТЕГИ

Волонтеры передали бойцам-связистам из Ставрополья маскировочные сети и продукты

18:19 07.11.2023
Также в зону спецоперации отправят непортящиеся продуктовые наборы и индивидуальные гигиенические пакеты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Волонтеры проекта «СвоихНЕбросаем ZV26» в Ставропольском крае передали военнослужащим бригады связи гуманитарную помощь. В составе груза маскировочные сети, маскировочные халаты, нашлемники, продукты питания, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.

«Отгрузили гуманитарную помощь в виде консервации, сушеных сухариков, борщей сублимированных. И сухой душ армейский. Сухой душ армейский помогает ребятам в условиях, где нет воды, поддерживать гигиену», - рассказали волонтеры.

В каждую маскировочную сеть военнослужащим кладут небольшие подарки и вплетают ленточки с молитвами. Волонтеры ждут скорейшего возвращения военнослужащих домой, и конечно же с победой.

Поддержать наших бойцов в зоне военной операции по защите Донбасса может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями простых россиян и организаций, откликнувшихся на призыв оказаться в ряду тех, кому небезразлично, что происходит на передовой. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 В стране и мире
Уголовное дело за взятку завели на замглавы МВД Дагестана Исмаилова
18:21 В стране и мире
Депутат Рады Арьев сообщил об увольнении Залужного, но потом передумал
17:59 В стране и мире
Видео
Дроздов дома: композитор Дунаев опроверг госпитализацию телеведущего
17:39 Армия
Видео
Замминистра обороны Садовенко наградил бойцов в госпитале имени Вишневского
16:14 В стране и мире
Politico: использование активов РФ для Украины несет риски для стран ЕС
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.