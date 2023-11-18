В Финляндии заявили о проблемах из-за закрытия границы с Россией

Однако Финляндия не станет отступать от своего решения, но попробует смягчить эти проблемы.

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией принесет ряд проблем, пишет Yle.

Однако Финляндия не станет отступать от своего решения, но попробует смягчить эти проблемы.

По словам министра, больше всего страдают люди с двумя паспортами — финским и российским.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», - заявил финский министр оборонного ведомства.

Многие жители Финляндии не согласны с решением властей о закрытии границы с Россией - более четырех тысяч человек подписали петицию о смягчении закона, а около 300 активистов сегодня провели митинг у здания финского парламента.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» с российской стороны). Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Не исключено и полное закрытие границ с Россией, то есть ограничения движения через все девять пунктов.

Финляндия закрывает границу из-за возрастающей нелегальной миграции в стране. Граждане Сомали. Йемена, Сирии без необходимых документов используют РФ как транзитное государство, пересекают границы страны и подают запрос на получение убежища в Финляндии.