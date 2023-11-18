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В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

Ирина Егорова
16:28 18.11.2023
Активисты призывают власти найти более гибкое решение, которое не будет ограничивать права финнов и россиян.
© Видео: finland_granitsa, Telegram © Фото: finland_granitsa, Telegram
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Жители Хельсинки провели митинг против закрытия границы с Россией. Около 300 человек вышли на улицы города с плакатами и призывами о либерализации принятых решений. Митинг был согласован с полицией и властями.

Активисты считают принятое решение слишком жестким, просят власти урегулировать вопрос и призывают власти найти более гибкое решение, которое не будет ограничивать права финнов и россиян. Многие участники митинга не могут увидеться со своими семьями, которые находятся в России.

Накануне жители Финляндии «в письменной форме» просили о смягчении запретов  - 4 500 человек подписали петицию.

Напомним, что в ночь на 18 ноября финские власти закроют 4 погранперехода: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» с российской стороны). Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Не исключено и полное закрытие границ с Россией, то есть ограничения движения через все девять пунктов.

Главная цель Финляндии - это сократить и полностью остановить поток нелегальной миграции в страну. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов используют РФ как транзитное государство, пересекают границы страны и подают запрос на получение убежища в Финляндии. 

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