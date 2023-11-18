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Теннисист и актер МХАТа: родные Николая Озерова рассказали о его творческом пути

Максим Крюков
19:45 18.11.2023
В новом выпуске программы «Галерея звезд» родные и коллеги прославленного комментатора рассказали об удивительных фактах его биографии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости
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От профессионального теннисиста - до спортивного комментатора, от студента ГИТИСа - до актера МХАТа. Николай Озеров развил в себе несколько талантов и достиг невероятного успеха. Ярчайший комментатор в истории отечественного спорта стал героем нового выпуска «Галереи звезд».

О том, как он озвучивал матчи, до сих пор ходят легенды. А его голос знала вся страна. При этом творческий путь Озерова был непростым. В начале карьеры его отстраняли от эфира, но об этом знают далеко не все. В новом выпуске программы «Галерея звезд» на телеканале «Звезда» родные и коллеги прославленного комментатора рассказали об удивительных фактах его биографии.

Напомним, в начале ноября прошлого года у подножия Останкинской телебашни открылся историко-познавательный комплекс «Галерея звезд», который является совместным проектом телеканала «Звезда» и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Идея его создания принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову. В крытом стеклянном павильоне устанавливают памятные знаки в честь выдающихся деятелей советского и российского телевидения. В настоящее время их уже 20, но всего планируется разместить около сотни.

Ранее в программе «Галерея звезд» дочь Николая Дроздова рассказала, как ведущий телепередачи «В мире животных» на съемках пережил укус ядовитой гадюки. По словам Елены, ее отец не придал этому особого значения и не стал обращаться в больницу.

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