В стране и мире Жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты Ирина Егорова Также пострадавшие смогут получить документы в ускоренном и упрощенном порядке. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Жильцы дома, который частично обрушился в Астрахани, начали получать положенные выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Сегодня начали производить положенные выплаты. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов. Если будет необходимо, поможем перевести оперативно детей в сады и школы по месту проживания. У многих собственников действующая ипотека. Этим вопросом мы также занимаемся. Связываемся с банками по каждому индивидуальному случаю», - цитирует его слова RT. Региональный губернатор добавил, что пострадавшим также оказывается медицинская, психологическая и гуманитарная помощь. Кроме того, жители смогут восстановить и получить документы в ускоренном и упрощенном порядке, сказано в Telegram-канале губернатора.



По одной из версий, причиной обрушения могла стать незаконная перепланировка. Во время ремонта кто-то мог разрушить несущую стену. По другой неофициальной версии, стоки канализации после прорыва могли подмыть фундамент. На проблемы с канализацией в доме жаловались жильцы. В результате трагедии погибла 84-летняя женщина, 213 человек, среди которых 37 детей, успели эвакуироваться из дома до обрушения, тем самым удалось избежать большего количества жертв. Возбуждено уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика