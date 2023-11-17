На месте обрушения в Астрахани нашли мешки с кирпичами и плитами

По одной из версий, причиной обрушения могла стать незаконная перепланировка.

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В районе обрушившихся в Астрахани двух подъездов жилого дома нашли мешки со строительным мусором. В них с нашли кирпич и гипсолитовые плиты. Их исследуют следователи, сообщил глава города Олег Полумордвинов губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.

По одной из версий, причиной обрушения могла стать незаконная перепланировка. Во время ремонта кто-то мог разрушить несущую стену. Возможно, мешки связаны с такими работами. Мешки нашли как раз со стороны 3-го и 4-го подъездов, которые обвалились.

По другой неофициальной версии, стоки канализации после прорыва могли подмыть фундамент. На проблемы с канализацией в доме жаловались жильцы.

По данным МЧС, больше под завалами людей нет, разбор завалов продолжается. Возбуждено уголовное дело.