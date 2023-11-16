СК возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Астрахани

Предварительно, обрушение произошло из-за ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции.

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Уголовное дело возбуждено в связи с частичным обрушением жилого дома в Астрахани.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», - сказано в заявлении Следственного комитета региона.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход дела поставлен на контроль.

После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Также к месту ЧП направлены следователи-криминалисты и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Напомним, что в связи с обрушением двух подъездов жилого дома погибла пожилая женщина. 213 жителей пятиэтажки успели эвакуироваться, сейчас людей разместили в трех временных пунктах. Больницы и врачи Астрахани готовы оказать помощь, в том числе психиатрическую всем пострадавшим.