Гергиев прокомментировал возможность возглавить Большой театр

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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, может ли он стать гендиректором Большого театра. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я возглавляю Мариинский театр», - сказал Гергиев.

Ранее СМИ сообщили о том, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию, и эта просьба была удовлетворена. Сообщалось, что ГАБТ может возглавить руководитель Мариинского театра Гергиев, совместив должности.

Жена Урина сообщила «Звезде», что приказа о назначении Гергиева еще нет, и до тех пор Урин выполняет функцию директора. По ее словам, он напишет заявление, как только объявится дата заступления Гергиева.

В пресс-службе Большого театра «Звезде» не прокомментировали возможное увольнение Владимира Урина и назвали имеющуюся информацию «неофициальной».