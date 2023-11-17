Жена Урина сообщила, что приказа о назначении Гергиева пока нет

Ирина Черномурова добавила, что «официально другого назначения пока не было». Урин пока выполняет функцию директора.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Директор Большого театра Владимир Урин пока не сдавал должности, потому что официально другого назначения не было, объяснила его жена и начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Черномурова в разговоре со «Звездой».

«Официального приказа о назначении Гергиева пока нет. Урин пока выполняет функцию директора. Заявление он еще не писал, но напишет, как только объявится дата заступления Гергиева. С такого момента Владимир напишет заявление об уходе. Потому что театр без юридического лица, отвечающего за все, не может», - сказала Черномурова.

По ее словам, театр работает в нормальном режиме, вчера была большая оперная премьера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Урин написал заявление по собственному желанию. В пресс-службе Большого назвали эту информацию «неофициальной».