В Большом театре не комментируют возможное увольнение Урина

По информации СМИ, Урин написал заявление по собственному желанию. Новым главой театра может стать Валерий Гергиев.

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В пресс-службе Большого театра «Звезде» не прокомментировали возможное увольнение директора Большого театра Владимира Урина, назвав имеющуюся информацию «неофициальной».

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Урин написал заявление по собственному желанию. На его место, по информации СМИ, будет назначен дирижер, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Сам же Гергиев на вопрос журналиста Павла Зарубина заявил, что «не искал больше работы».

Владимир Урин занимал должность генерального директора театра с 9 июля 2013 года.