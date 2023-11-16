Президент ОКР надеется, что руководство МОК будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал проводимую политику ограничений МОК и запрета на участие в соревнованиях «в самых худших традициях тоталитарных режимов».

«На протяжении полутора лет мы уже привыкли не только к двойным, но и к тройным стандартам. Мы надеемся, что руководство МОК одумается и будет соответствовать идеалам и принципам , которые стояли у истоков олимпийского движения», - добавил Станислав Поздняков.

МОК предостерег все Национальные олимпийские комитеты от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта.

В Кремле заявили, что спортивные соревнования могут быть инициированы любыми странами и в различных форматах вне контекста Международного олимпийского комитета. По словам Дмитрия Пескова, «в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир».