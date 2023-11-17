МЧС: под завалами в Астрахани людей нет

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Под завалами рухнувших двух подъездов жилого дома в Астрахани людей нет, сообщил региональный главк МЧС.

Всех, кто проживал в обрушившихся подъездах, установили списку учета жильцов. Пропавших нет, говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции.

В результате обрушения 3-го и 4-го подъездов жилого дома в Астрахани погибла 84-летняя жительница одной из квартир, которая с трудом передвигалась. Спасены 213 человек. Незадолго до обрушения в МЧС позвонил один из жильцов дома и сообщил, что в стенах появились трещины. Людей успели эвакуировать.

По данным властей, речь не идет о взрыве газа. В числе неофициальных версий называют незаконную перепланировку в одной из квартир и разрушение фундамента из-за прорыва канализации. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.