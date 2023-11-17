В МЧС сообщили о разборе 25% завалов на месте обрушения части дома в Астрахани

К спасательным работам привлекли 45 единиц техники, однако ситуацию осложняет дождь.

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МЧС России продолжает разбор завалов на месте обрушившихся подъездов жилого пятиэтажного дома в Астрахани, к спасательным работам привлекли 45 единиц техники, сообщили в МЧС Астраханской области.

«По состоянию на 02.30 разобрано уже 25% завалов обрушившегося здания. После того, как будет произведен разбор строительного мусора, незамедлительно выставить ограждение», - сказал заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.

Уточняется, что в спасательных работах задействованы 202 человека и 45 единиц техники, однако разбор завалов осложняет дождь. Работы планируется закончить в течение суток, на данный момент под обломками никого нет.

МЧС России разместили пятерых человек, среди них один ребенок, в пункте временного размещения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома, ход дела поставлен на контроль. После разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.