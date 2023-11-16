Обрушение подъезда дома в Астрахани попало на видео

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент обрушения конструкций жилого дома в Астрахани попал на видео. Камера над входом в подъезд запечатлела людей и сотрудников МЧС, которые выбегают на улицу за считанные секунды до ЧП. На кадрах видно, как спасатели несколько раз возвращаются в подъезд несмотря на угрозу собственным жизням и выводят оттуда женщин.

Напомним, в Астрахани рухнули два подъезда жилого дома, 213 человек успели спастись и сейчас размещены в трех временных пунктах. К сожалению, одна женщина погибла под завалами. Жильцов еще двух квартир ищут. В момент обрушения их могло не быть дома.

Жертв могло быть значительно больше, если бы не бдительный житель соседней пятиэтажки. Мужчина первым заметил трещину, услышал треск конструкций и позвонил спасателям за несколько минут до трагедии.