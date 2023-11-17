Неприступная крепость: как бойцы ЦВО устраивают укрепления в зоне спецоперации

Бойцы с особым вниманием относятся не только к укреплению своих боевых позиций, но и к решению бытовых вопросов, чтобы ничто не отвлекало от главных задач.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военнослужащие Центрального военного округа активно готовятся к зиме в одном из районов на Краснолиманском направлении. Здесь кипит работа на мобильной пилораме. Распилить бревна на брусья и доски можно самим. Одна проблема - в деревьях могут быть осколки боеприпасов, что немного затормаживает процесс. Погреться, передохнуть, поставить кровати и столик. Но самое главное, укрыться от снарядов.

«Укрепления здесь идут в три наката - три слоя бревен. После этого засыпается еще сверху сантиметров 50-70 песка и грунта. И уже более-менее спокойно можно здесь жить», - рассказал механик-водитель с позывным «Жужжик».

В помощниках у бойца - два четырехлапых труженика. О них он рассказывает с особым удовольствием. Говорит, как-то по-домашнему, уютно. Они здесь поднимают боевой дух и несут свою службу.

«И дух поднимают, и ночью охраняют, лают, если кто чужой пойдет. Бимка и Киргиз, как хозяин у него, который привез его с Ульяновска. Он сейчас на позициях на передовой», - объяснил «Жужжик».

Скоро в блиндаже появится печка. Ее тоже делают сами, только в другом помещении. А рядом бойцы распаковывают подарки. Волонтеры передали питьевую воду, положили маскировочную сеть. Ее заботливо делали в тылу. Здесь, на «передке», говорят, это особенно ценно.

«Маскировочная сеть позволяет скрыть силуэт техники, в том числе блиндажи, окопы. Этот элемент очень важен. Его необходимо подбирать под определенное время года. Мы в любом случае благодарны за любую поддержку, которая нам оказывается. Рассчитываем на нее и не подведем», - пообещал командир взвода с позывным «Юрист».

Бойцы добровольческого батальона из Ульяновской области показали свой подземный жилой комплекс. Тут есть все: от бытовых, но нужных мелочей - умывальника, кухни и бани - до важных административных центров. Окопная жизнь непростая. Кроме штурмов и артиллерийских дуэлей, надо быть внимательным и к сезонным заболеваниям. В полевой медицинской части для борьбы с вирусами есть все. И здесь же - первая помощь, обезболивание, перевязки.

«Мы живем не в тех условиях - домашних. Приходится такие ферментные препараты доставать. Мы на построении раздаем всем, кто выезжает на боевые задания, выдаем перевязочный материал», - сказала фельдшер Татьяна.

Этот быт на передовой, как говорят бойцы, важен и необходим. Наводишь порядок, строишься, готовишь. Потом с новыми силами идешь на позиции.