Московские студенты собрали два КамАЗа подарков для бойцов в зоне СВО

Российские военнослужащие получат из Москвы груз с одеждой, аптечками, рюкзаками, а также маскировочными сетями, которые студенты сделали своими руками.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Студенты московских вузов присоединились к акции в поддержку российских военнослужащих в зоне СВО и собрали несколько тонн гуманитарного груза. Чтобы вместить все подарки, понадобились два КамАЗа.

Отправка собранного студентами груза состоялась от площадки Московского энергетического института. В зону СВО доставят маскировочные сети, сухой душ, средства гигиены, одежду, продукты. Корме того, студенты сделали своими руками маскировочные сети и приобрели для наших солдат печки-буржуйки и два модернизированных квадроцикла.

Поддержать российских военных в зоне СВО может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где рассказывает истории простых россиян и организаций - всем, кому небезразлично, что происходит на передовой. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Ранее сообщалось, что хабаровские волонтеры сделали сотни армейских браслетов выживания с паракордовым шнуром для участников СВО.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.