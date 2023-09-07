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Сила веры: как работает единственный подземный храм в зоне спецоперации

Анатолий Бородкин
05:00 07.09.2023
Помимо храма бойцы обустроили баню, столовую, жилые, санитарные и складские помещения, в планах создать подземный кинотеатр.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Алтарь, купол, иконы на стенах, горят свечи, идет служба. В храме несколько бойцов-прихожан. Правда храм расположен на глубине четырех метров под землей. Фронт всего в нескольких десятках километров. Тыловой район западной группировки войск. Сюда с переднего края по ротации перебрасывают наших ребят. Отсюда же они возвращаются на линию боевого соприкосновения. Потребность в пище духовной здесь колоссальная, рассказывает военный священник Отец Дмитрий. Военнослужащие ставят здесь свечки, молятся за товарищей, оставшихся на передке, раненых и погибших, за здравие себя и своих близких.

«То что получилось - может быть не совсем даже блиндаж, а более что-то такое грандиозное. Может быть с божьей помощью когда-нибудь здесь будет основан монастырь. Такие разговоры были, пока мы строили вот этот храм», - рассказал военный священник Отец Дмитрий.

Храм еще даже имени не имеет - открыл свои двери неделю назад. На его проектирование и строительство ушло чуть больше двух месяцев. Идея, которую ставили перед собой бойцы, не обустроить безопасный блиндаж, и расставить в нем иконы, а добиться максимального сходства с приходами на гражданке.

Вообще, как тыловики западной группировки обустроили этот район дислокации, производит впечатление. Бытовые условия в блиндажном городке - не хуже, чем в капитальных казармах пунктов постоянного пребывания подразделений. Электричество есть в блиндажах всех назначений: жилых, санитарных, складских. В подземной столовой работают кондиционеры. Она также как и баня - конвейерного типа. Это серьезно увеличивает проходимость, расширяет временные рамки для приема пищи. Свое хозяйство с гордостью показывает старший повар с позывным «Балу». Его кухня рассчитана на несколько сотен бойцов. Чтобы справиться с такой нагрузкой - мощностей достаточно, квалификации сослуживцев - поваров тоже, говорит «Балу». Оснащение пищевого блиндажного комбината не уступает кухням гражданских предприятий общепита. 

«Ребята постарались, подвели водопровод. Из родника была прорыта скважина, мы можем помыть посуду и продукты», - поделился старший повар с позывным «Балу».

Авторская люстра, изготовили из валявшейся неподалеку от блиндажа коряги, электрический камин, пластиковые окна. Мебель ручной работы. Это не веранда загородного клуба, а летняя чайная. Один из разработчиков и исполнителей архитектурных и дизайнерских решений в этом помещении с соответствующим позывным «ЖКХ» демонстрирует доминанту в интерьере столовой.

«Стол эксклюзивный, здесь внутри ступица от автомобиля УАЗ», - показал кладовщик управления с позывным «ЖКХ».

В планах офицеров и бойцов тыловой службы возвести подземный кинотеатр. Но, не только для того, чтобы смотреть фильмы и ТВ трансляции. Основная задача - организовать на постоянной основе онлайн-конференции с родными бойцов.

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