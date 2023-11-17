Надежда на деэскалацию: к чему может привести соглашение о перемирии в Газе

Израиль одобрил отправку в Газу топлива под контролем сотрудников ООН. ХАМАС и Тель-Авив, по информации СМИ, достигли соглашения о трехдневном перемирии.

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Израиль продолжает бомбить жилые здания в центральной части сектора Газа. Многие из них используются как убежища, поэтому после прицельных ракетных ударов со стороны Израиля так много жертв. Пострадавших доставляют в больницу на гражданских автомобилях, потому что машин скорой помощи сейчас не хватает, как медицинских препаратов, еды и воды.

В результате ночного удара ЦАХАЛ по сектору Газа серьезные ранения получил вице-спикер парламента Палестины Ахмет Бахар. СМИ сообщают, что медикам не удалось спасти ему жизнь.

В течение последних дней Минздрав эксклава не выходит на связь, не обновляются данные по погибшим. Радуют только истории эвакуированных из Газы. Этой ночью из Каира в Москву прилетел уже третий борт МЧС РФ.

Военнослужащие армии обороны Израиля продвигаются вглубь сектора Газа. Успехи есть и на западном берегу реки Иордан. Накануне ЦАХАЛ штурмовал больницу в Дженине. Врачей выводили на улицу с поднятыми руками. В здании госпиталя боевиков не было, поэтому территория без боя перешла под контроль ЦАХАЛ. Атаки на медицинские учреждения и в самой Газе носят систематический характер. В армии обороны Израиля утверждают, что бойцы ХАМАС оборудуют в таких местах опорные пункты. Израильтяне даже предоставили подтверждение: кадры подземного бункера и склада оружия боевиков на территории больничного комплекса «Аш-Шифа».

Остается неизвестной судьба 200 заложников, которых в плену у ХАМАС. Сотни их родственников уже третий день идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим, где проведут митинг у резиденции премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

«Мы хотим, мы требуем от них, чтобы они вернули наших близких. Это моя тетя Майя, Майя Горан, добрая, любимая женщина, никому ничего не сделала. А террористы ХАМАСа пришли к ней в дом в этот проклятый день 7 октября и забрали ее, увезли 56-летнюю женщину в Газу», - говорит Амир Альфасс.

Переговоры по освобождению заложников стороны сейчас не проводят. ХАМАС приостановил их в одностороннем порядке, сообщило Израильское посольство в Москве. Зато удалось достичь более важных договоренностей. По данным телеканала Al Arabiya, в Секторе Газа объявлено трехдневное перемирие.