КПП «Рафах» пересекли еще 200 граждан РФ

На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, покинувших сектор Газа через данный КПП.

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Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 200 граждан России и членов их семей, покинув сектор Газа. Об этом сообщили в МЧС России. На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать из зоны палестино-израильского конфликта.

Далее людей централизованной колонной направят в Каир, где функционирует оперштаб МЧС РФ. Россиянам на месте окажут медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и водой, помогут оформить необходимые документы.

Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлено 288 человек.